DMI: En millimeter fra vanvittig rekord

Regnen har væltet ned over Danmark dette efterår. Nu afslører DMI, at vi blot mangler en millimeter regn, før der bliver sat ny rekord i den danske vejrhistorie.

DMI oplyser således på sin hjemmeside, at den hidtidige rekord for regn på et efterår på 327 millimeter står for fald.

Og rekorden kan meget vel være slået allerede inden for det næste døgn.

Ekstra Bladet har talt med DMI, der oplyser, at rekorden allerede kan være tangeret i løbet af et par timer.

- Lige nu er vi meget, meget tæt på at tangere den gamle rekord fra 1967. Vi mangler ganske få dråber, og det ser jo ud til, at det kommer til at regne lidt mere i dag og også i morgen. Så formentlig i løbet af i aften eller i nat har vi slået rekorden, siger klimameteorolog hos DMI Mikael Scharling til Ekstra Bladet.

Vådt resten af året

Og tendensen med det våde vejr ser ud til at fortsætte hen over det danske landskab resten af året. Derfor er der heller ikke udsigt til, at regnen skulle blive væsentlig mindre i den næste måneds tid.

- Det ser ud til, at det fortsætter med at være vådt resten af året. Sæsonprognosen kommer jo ud lige om lidt, og den siger, at december måned også bliver varm og våd, så man kan i hvert fald sige, at resten af året sandsynligvis også bliver vådt.

Hos DMI understreger man dog, at det ikke usædvanligt, at Danmark bliver ramt af et utroligt vådt efterår, da der over de seneste år har været en stigende tendens til, at regnen siler ned, når vi rammer månederne sidst på året.

- Helt generelt er nedbøren jo stigende i Danmark, så det er egentlig ikke så usædvanligt igen. Vi har siden årtusindskiftet haft nogle våde efterår også, så på den måde er det ikke så overraskende igen, lyder det fra Mikael Scharling.

DMI oplyser desuden, at resten af dagen vil være grå med risiko for regn hist og her.

Den nuværende rekord for mest regn på ét efterår blev sat helt tilbage i 1967.

