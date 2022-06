DMI: Fantastisk vejr til sankhansaften

Torsdag kan heksen kan sendes af sted mod en klar himmel til sankthansaften, hvor vejret 'næsten ikke kan blive bedre'.

Det fortæller Klaus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut til Ekstra Bladet.

Et højtryk over Østersøen har trukket skyer over Jylland, men i løbet af formiddagen klarer det op.

- Det starter lidt skyet i det jyske, men når solen får fat, brænder skyerne af. Det giver en pæn solskinsdag, og vi kan tænde bål i solskin og omkring 20 grader.

I hele landet vil temperaturerne fra tidlig eftermiddag ligge mellem 20 til 25 grader, have kraftig solskin og næsten ingen vind.

Omkring klokken 20, hvor sankthans-bålet tændes de fleste steder, vil der være mildt sommervejr med temperaturer omkring 20 grader.

Enkelte steder bliver vejret dog en smule køligere.

- På Falster og Østsjælland er der en sydøstlig vind, der kan give temperaturer omkring 16-18 grader. Der kan man bare rykke lidt tættere på bålet, så er det løst.

