DMI: Farligt vejr på vej

Er man en af de 82.028 danskere, der skal løbe med til Royal Run i dag, får man langt hen ad vejen rigtig fint løbevejr.

Men uanset hvad er det bare med at nyde, at det mere eller mindre er tørvejr, for det er slut inden for få dage. DMI har nemlig udsendt et varsel om potentielt farligt vejr med meget regn tirsdag og onsdag.

- Generelt er det skyet i dag, og så begynder der stille og roligt at komme regn fra sydøst. Men det er i småtingsafdelingen, siger Mette Wagner, der er meteorolog hos DMI.

Dem der skal løbe i Aalborg kan løbe tørskoede og med svag vind. Der kan godt komme lidt regn i Aarhus i løbet af dagen. I København kommer der lidt mere sus i sejlene, og man kan forvente en let til jævn vind og det samme gør sig gældende på Bornholm.

- Det er jo et okay løbevejr. Man skal jo heller ikke have det for varmt, men nogle steder skal man måske huske de skridsikre løbesko, siger hun.

Farligt vejr

DMI har udsendt et opmærksomhedsvarsel, hvor de varsler risiko for farligt vejr tirsdag og onsdag.

- Der kommer en masse varm luft op fra syd. Der er et opmærksomhedsvarsel ude for hele landet, der siger, at vi kan få kraftig regn inden for de næste to døgn.

DMI varsler, at vandindholdet i luftmassen er så stort, at der kan komme mellem 20 og 40 mm regn over en periode på tre til 12 timer. Det er derfor en god ide at være opmærksom på, at der kan komme store mængder regn.

Der er også risiko for torden, men det forventes ikke, at der kommer skybrud.

- Så der kommer rigeligt regn til tørkeindekset og til haverne.