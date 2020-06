DMI: Find badetøjet frem

Der vil blive rig mulighed for at komme en tur på stranden i løbet af juni, lyder det fra DMI

Juni byder på sommervarme helt frem til skolernes ferie begynder.

Sådan lyder den opløftende melding fra DMI i en spritny månedsprognose. Her skriver vejrtjenesten, at 'du godt kan finde badetøjet frem'.

Selvom årets første sommermåned har fået en blandet start, vil de kommende uger nemlig blive markant bedre, lyder konklusionen.

Højtryk over Nordeuropa

Et højtryk over det nordlige Europa forventes de kommende to uger at sende varm luft ind over Danmark fra øst. Det vil give varmt og tørt vejr med temperaturer, som kan overstige 25 grader.

Meteorolog Martin Lindberg fortæller til Ekstra Bladet:

- Vi langtidsmeteorologer er enige i, at det mest peger på tørrere og lidt varmere vejr end normalt i Syd- og Mellemskandinavien i juni.

Især uge 25 ser ud til at blive usædvanlig varm med temperaturer på op til 28 grader. Her bliver der derfor god mulighed for at komme en tur på stranden og nyde solen.

Martin Lindberg forventer, at ugen vil ligge to grader over normalen for årstiden.

Perioder med regn

DMI oplyser videre, at det forventes at regne mindre, end det plejer i juni. Dog vil et lavtryksområde over Centraleuropa periodevis sende regn- og tordenbyger op over landet fra sydøst.

I slutningen af juni vil vejret også blive mere ustadigt, hvilket betyder, at temperaturen falder en smule, og solen ikke vil skinne i samme omfang.

Her vil dagtemperatureren ligge på mellem 16 og 22 grader.