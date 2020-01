DMI: Find solbrillerne frem

Der er udsigt til en masse solskin søndag.

Derfor kan det en god idé at finde solbrillerne frem, hvis du har planer om at bevæge dig udendørs i den nærmeste fremtid.

Det fortæller DMI til Ekstra Bladet.

- Lørdag får vi kølig luft med byger især i Jylland, og senere kommer bygerne også længere øst på. Dog vil der nok være knapt så mange byger der, men der kommer lidt i løbet af eftermiddagen og aftenen, siger vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen til Ekstra Bladet.

Startskud til varm periode

Solen begynder at titte frem efter en relativt våd januar, hvor der er faldet godt med regn i Danmark.

Der er dog ikke udsigt til at kunne nyde solen hver dag i den kommende uge.

- Det ser ud som om, at det bliver rigtig fint søndag med en helt del sol, og det er ligesom indledningen til en længere periode med tørt vejr frem til den næste weekend. Mandag får vi nok også lidt sol. Overordnet set kommer det til at holde relativt tørt, men det bliver med et vekslende skydække.

Højere temperaturer

Det er en meget lun januar i Danmark. Faktisk er temperaturen langt højere, end det ellers normalt er tilfældet i januar, fortæller DMI.

- Det er jo ret mildt. En normal maksimal temperatur for januar ligger på omkring tre grader. Vi ligger jo i dag på op til en syv-otte grader, så vi ligger et godt stykke oppe på en gode side end normalt. Det bliver måske endda lidt varmere endnu med op til otte-ni grader, afslutter Erik Hansen.

I januar 2019 viste solen sig frem i alt i 58 timer. Det gennemsnitlige antal timer ligger på mellem 43-50 timer solskinstimer i januar måned ifølge en rapport fra DMI.