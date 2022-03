DMI: Foråret er sat på pause

Foråret er - desværre - sat på pause.

Sådan lyder meldingen fra DMI tidligt onsdag morgen, hvor en bidende kulde har sænket sig over landet.

- Vi har lidt sne- og sludbyger, der ligger over området omkring Midtjylland, Fyn, Vestsjælland og Bornholm. Og de kommer til at brede sig hen ad formiddagen, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Anna Christiansson.

- Bygerne bevæger sig i løbet af eftermiddagen sydover. Men uden for bygerne vil man dog kunne opleve nogen eller en del sol, fortsætter hun og advarer desuden mod, at vejene kan være glatte i dagens første timer.

Det fortsætter

Onsdagen kommer temperaturen til at ligge mellem to og seks grader. Og havde man håbet, at denne dag kun var et kortvarigt afbræk for de seneste dages strålende forårsvejr, er der dårligt nyt.

- Det fortsætter faktisk med vinterlige byger og nattefrost resten af ugen - i hvert fald frem til weekenden, siger Anna Christiansson.

- Søndag bliver det lidt varmere igen. Men der kan godt gå lidt tid endnu, før vi kommer tilbage til forårsvejret.