DMI: Forårssol til det meste af landet

Hold på forårshat og solbriller.

Det bliver en solrig, lun torsdag, som kommer til at byde på temperaturer mellem 15 og 20 grader.

Sådan lyder meldingen fra DMI torsdag morgen, hvor de fleste er vågnet op til 'småskyer' og temperaturer mellem 7 og 11 grader.

- Og ellers bliver det en solrig dag - tørt og op til 15-20 grader, fortæller vagthavende meteorolog Erik Hansen til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at vinden er svag til frisk fra vest og nordvest, og at man ved Vestkysten må forberede sig på hård vind.

Kan blive lunest i de største byer

De lune temperaturer kommer størstedelen af landet til at mærke - lige bortset fra kyster med pålandsvind.

- København og Aarhus er gode bud på steder, der kan nå 20 grader.

Erik Hansen fortæller, at det lune forårsvejr ser ud til at fortsætte de kommende dage.

- Måske et par grader koldere her de næste dage, og der kommer også lidt skyer på himlen, men det vil være solen, der vil være det dominerende, og så den her opvarmede koldluft, som meteorologerne kalder det - så det er også meget tør luft.

Meteorologen fortæller, at der søndag er risiko for, at det kan komme til at smådryppe en smule.

- Men det er også det eneste, vi har på programmet af regn. Og det er der nogle, der er kede af, for det har jo været tørt længe.