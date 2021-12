DMI garanterer lokal hvid jul

Vi får helt sikkert hvid jul flere steder i landet, men der er stadig mange ting, der skal gå op.

Sådan lyder meldingen fra vagthavende meteorolog ved DMI Trine Jespersen.

For det første skal man håbe på meget sne torsdag.

- Den sne, der falder lillejuleaften, er den sne, der skal ligge til juleaften, siger Trine Jespersen.

De seneste tal viser desværre, at der ikke kommer mere end fem centimeter sne, og det kan sagtens være hurtigt væk.

Juleaftensdag kommer nemlig til at byde på pænt solskinsvejr de fleste steder i landet. Samtidig kommer temperaturerne lige over frysepunktet, så der er en risiko for, at sneen smelter nogle steder, inden julemaden er på bordet.

100 procent sikkert

Selvom en hvid jul efter den gamle definition, hvor 90 procent af landet er dækket af sne, virker usandsynlig, så kommer DMI med noget så sjældent som en vejrudsigts-garanti.

- Det er 100 procent sikkert, at der er nogle, der får hvid jul lokalt i Danmark. Det usikre er bare, hvor mange steder det bliver, siger Trine Jespersen.

I Syd- og Sønderjylland må man imidlertid indstille sig på, at det ikke bliver hvid jul i år. Det samme gør sig gældende i kystnære byer ifølge DMI.

I resten af landet er det bare om at krydse fingre for, at morgendagens snevejr bliver liggende.