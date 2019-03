DMI giver sig: Solen er blevet gul

Heftig kritik af DMI's nye hjemmeside har fået vejrtjenesten til at rette ind

I starten af februar fik en af landets mest besøgte hjemmesider en gennemgribende ændring.

Dmi.dk ændrede nemlig udseende fra det klassiske look, som man har haft i årevis, til et nyt look, som i omkring et år havde været gemt væk i en beta-udgave.

Men lanceringen af den nye hjemmeside blev langtfra kun mødt med begejstring, og DMI blev hurtigt udsat for kritik. Blandt andet fordi den klassiske femdøgnsprognose var blevet gemt væk, og fordi alle ikoner på hjemmesiden havde de samme farver.

DMI i stormvejr: 'Sådan en gang makværk'

Efter den nye hjemmeside har været i luften i kun lidt over en måned, har DMI nu valgt at lytte til noget af kritikken og lave ændringer på hjemmesiden.

Således bliver man nu ikke længere mødt af blå ikoner overalt på dmi.dk.

- Mange af de forslag til forbedringer på dmi.dk, som vi har fået fra brugerne, handler om overblik og ikke mindst fraværet af den gule sol. Vi lytter til de mange gode og værdifulde forslag, og derfor har vores vejrikoner fået et lag farve for at skabe en bedre brugeroplevelse. Solen er kort sagt blevet gul, skyerne grå og regnen blå, lyder det fra DMI's kommunikationschef, Michael Skelbæk, i en nyhed på DMI's hjemmeside.

Historisk ændring hos DMI: Populær tjeneste lægges i graven

Nyt overblik

Samtidig har DMI nu ændret den lokale femdøgnsudsigt, så der ud over at være farver også både er døgnets minimum- og maksimumtemperatur.

Femdøgnsudsigten er nu foldet sammen, så man hurtigt kan få et overblik, og så er det muligt at folde hver enkelt dag ud, hvis man vil have flere detaljer.

- Mange brugere har desuden savnet at kunne se vejrudviklingen flere dage frem i tiden. Derfor har vi nu tilføjet et grafisk overblik over de næste 3 til 9 døgn, siger Michael Skelbæk.

Grafik: dmi.dk

DMI har tidligere forsvaret bortskaffelsen af femdøgnsprognosen på forsiden med, at det var svært at vise det forskelligartede vejr i hele landet med ét ikon, hvorfor de nu fokuserer på at vise det lokale vejr.

Michael Skelbæk oplyser, at man endnu ikke er færdig med arbejdet med at ændre dmi.dk, og at man den kommende tid vil introducere endnu flere forbedringer.

Ifølge DMI vil de kommende ændringer både byde på noget, der er tydeligt for brugeren, mens der også vil være ændringer af mere teknisk karakter, som ikke umiddelbart er så synligt.