DMI: Gør klar til en uges tur i svedeboksen

- I kan godt gøre jer klar til en tur i svedeboksen. Det bliver varmt og solrigt.

DMI-meteorolog Klaus Larsen fortæller, at der i den grad er 'lagt i kakkelovnen' i de kommende dage. Temperaturerne nærmer sig de 30 grader.

- Onsdag vil der især på de vestvendte kyster være temperaturer, der nærmer sig de 30 grader. På de østvendte kyster med pålandsvind vil temperaturen onsdag i stedet ligge på omkring de 20 grader. Ellers ligger temperaturerne generelt et pænt stykke oppe i 20-erne, fortæller Klaus Larsen tidligt onsdag morgen til Ekstra Bladet.

Morgenfims brænder af

Onsdagen kan dog godt begyndte med en anelse morgentåge.

- Men denne 'morgenfims' brænder hurtigt af, og så er der masser af solskin i vente. Bornholm kan dog godt få lidt flere skyer.

DMI forventer, at torsdag bliver rigtig varm.

- Men det ser ud som om, at vi får sol og varme stort set hele den kommende uge. Først omkring 1. august kommer der lidt koldere vind ind over Danmark fra nordøst. De kommende dage vil det blive varmere og varmere. Og der er ikke meget vind. Den bliver svag til jævn, så vi får virkelig varmen at føle, beretter Klaus Larsen.

Tre dryp på næsen

Meteorologen tør dog ikke helt udelukke, at der kan komme lidt regn.

- Hvis der kommer regn, så bliver det ikke meget mere end tre dryp på næsen, fastslår meteorologen.

Også i Sydeuropa er der meldt kraftige temperatur-stigninger og hedebølge i den kommende uges tid.