DMI: Gør klar til regn

Et bælte af intense, lokale byger snegler sig i løbet af tirsdagen østpå over den sydlige del af landet.

Nedbøren kan fra morgenstunden blive kraftig med torden, og lokalt er der risiko for at der kan falde mellem 15 og 25 millimeter på 30 minutter, skriver DMI.

Bevæger sig langsomt

Regnen forventes at aftage i løbet af formiddagen først i Sønderjylland, senere på Sydfyn, Lolland-Falster og hen imod aftenen også på Bornholm.

- Vi har udsendt et risikovarsel, hvilket betyder, at vi ikke kan sige med sikkerhed, at der falder regn. Men man kan med fordel forberede sig på, at der er en god mulighed for det i de sydlige egne. Man skal i hvert fald ikke regne med megen sol i de områder.

- Men København kan også blive ramt i løbet af dagen, siger vagtchef hos DMI Martin Lindberg til Ekstra Bladet.

Årsagen, til at man lokalt kan forvente intense regnskyl, skal findes i den vind, der skubber regnskyerne rundt i de højere luftlag.

- Vinden, som ligger i et par kilometers højde, bevæger sig ikke så hurtigt i dag, og det betyder, at regnskyerne ligger forholdsvis stille. Derfor vil der lokalt falde mere regn i specifikke områder, siger Martin Lindberg.

I resten af landet kan man - med en lille portion held - godt risikere at se solen kigge frem mellem skydækket.