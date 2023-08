DMI: Grå weekend med regn

Juli var den vådeste måned nogensinde målt i Danmark, og intet tyder på, at vejrguderne har tænkt sig at stoppe for vandet lige foreløbig.

Vejret lørdag og søndag præges nemlig fortsat af byger og mørke skyer uden de vilde udsving.

- Der kommer enkelte byger i hele landet, men temperaturen er nogenlunde mild omkring de 16-21 grader, siger vagthavende meteorolog hos DMI Lars Henriksen.

- Der vil være en svag til frisk vind, så det er en gennemgående standard sommerdag for denne årstid, da solen fortsat kan kigge frem ind imellem.

Søndag fortsætter de samme vejrforhold, men slutningen af weekenden præges af endnu flere skyer med regn.

- Det bliver endnu mere gråt søndag, siger vagtchefen.

Vejrmeldingen betyder også, at weekenden ikke byder på det voldsomme nedbør, der har domineret den seneste uge, hvor tusindvis af festivalgæster har camperet ved bøgeskoven udenfor Skanderborg.

De kan endda se frem til nogen sol.

- I aften og nat vil det blive mere klart og tørt, hvor solen måske kigger frem, siger Lars Henriksen.