DMI: Her bliver det 15 grader

Hvis du går og længes efter sol og varmegrader, så er der godt nyt på vej. Torsdag kan termometret nemlig komme op at ramme en temperatur, der er ganske forårsagtig.

- Her i overmorgen kommer vi op og smage på 15 forårslune varmegrader, så det er jo rigtigt fint, siger meteorolog hos DMI Steen Hermansen til Ekstra Bladet, inden han tilføjer et lille 'men':

- Det er jo desværre ikke noget, der varer ved, for henover weekenden baner noget koldere luft sig ned fra nordvest.

Derfor vender kulden tilbage i starten af næste uge, og mandag morgen kan der derfor forventes rimfrost på vejene.

Midt i næste uge kommer landet til at dele sig i to rent vejrmæssigt, da et højtryk bevæger sig ind over landet og østpå.

Det kommer formentlig til at hold fronterne væk fra den østlige del af landet, hvor vejret bliver solrigt, mens den vestlige del af landet bliver ramt af regn. Kulden slipper man dog ikke for, uanset hvor i landet man befinder sig.

- Prisen er en råkold østenvind, så det kommer til at føles rigtig koldt i næste uge, lyder det fra Steen Hermansen

Du kan se DMIs prognose for den næste måneds vejr i i videoen over artiklen.