DMI: Her bliver det varmest

Der er et både varmt og spændende vejr på vej ind over landet

Imens sønderjyderne står op til solskin, vågner københavnerne til grå himmel og regn.

Men fortvivl ej, lyder meldingen fra DMI - det gode vejr er på vej i hele landet.

- Vi kigger på en superflot opklaring fra sydvest, lyder det således fra vagthavende meteorolog hos DMI Lars Henriksen.

- Vi har lovet temperaturer på op til 21-22 grader, og om alt går vel, rammer vi årets foreløbige varmeste dag i dag.

Ind i landet

Bor man ved en sydvendt kyst, kan det dog være, at man lige skal lade shorts og badedragt ligge på i skabet lidt endnu.

- Vi får vinde sydfra i dag, så man skal typisk ind i Midtjylland, Midt- og Nordfyn eller Midtsjælland for at temperaturerne er varmest, fortæller Lars Henriksen.

Han tilføjer, at havtemperaturen fortsat også er lav, så det er muligvis kun for de mest friske, at det bliver badevejr.

Uvejr på vej

Søndagen byder dog ikke kun på lun forårssol.

Et uvejr med kraftige regn- og tordenbyger er nemlig på vej fra Frankrig, og hos DMI er man i øjeblikket ved at afklare, præcis hvordan de vil ramme landet.

Derfor er der udsendt et varsel om voldsomt vejr for en stor del af Jylland fra klokken 17 og frem til natten til mandag.

- Det er meget typisk, når vi får det her varme luft op, og det ikke er helt stabilt, at det så kan gå lidt amok senere i dag, fortæller Lars Henriksen.

- Men i alt er det en meget flot dag, der venter, men det er også en spændende dag for sådan nogle vejrnørder som os.

