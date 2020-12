DMI: Her er der chance for julesne

Det er ti år siden, at vi sidst har haft en decideret hvid jul, og det bliver heller ikke i år, at det sker.

Men det betyder ikke, at der ikke falder sne.

Visse steder i landet vil der muligvis være chance for at se julesne fra vinduerne i de varme stuer, oplyser DMI til Ekstra Bladet.

Prognoserne er endnu noget usikre, men ifølge DMI har prognoserne svært ved at 'fange bygerne', og når meteorologerne sammenligner med samme vejrmønstre fra tidligere, så kan slud og snebyger ikke udelukkes - 'dermed heller muligheden for lokalt at kunne opleve et let drys af den fineste julesne!', skriver DMI på deres hjemmeside.

Her kan sneen falde

Det er dog ikke alle danskere, der får mulighed for at opleve sneen falde juleaftensdag og i aftentimerne.

Det fortæller DMI's vagthavende, Henning Gisselø, til Ekstra Bladet.

- Sneen kan falde ved kysterne omkring Kattegat og nede omkring Nordfyn og Storebælt, siger han.

Jorden vil dog være så varm, at sneen vil smelte hurtigt, men det ændrer ikke på, at flere i disse egne måske kan se julesneen drysse.

Hvis det bliver tilfældet, skal folk væbne sig med tålmodighed, til vi kommer lidt op ad dagen.

- Det vil være i løbet af eftermiddagen og også i aftentimerne, men det bliver selvfølgelig hurtigt mørkt, siger Henning Gisselø.