DMI: Her er der risiko for vindstød af stormstyrke

Der er her til morgen risiko for vindstød af stormstyrke i det nordlige Jylland.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- De kraftige vindstød vil gælde fra sidst på morgenen til slut på eftermiddagen, fortæller Janne Hansen, vagtchef ved DMI.

Ifølge vejrtjenestens advarsel vil stormstødene vise sig mellem klokken 9 og 16, og vil primært går ud over Thy og Mors, Vendsyssel, Storaalborg, Læsø, Jammerbugt, Skive, Lemvig, Struer, Vesthimmerland og Rebild.

Resten af landet vil nu også mærke til vinden, hvor kraftige vindstød vil blæse hele dagen.

Ifølge DMI er der udsigt til kuling 14-18 m/s fra sydvest med vindstød af stormstyrke 25-28 m/s, og så kan temperaturerne falde til omkring tre grader fra sine otte i løbet af natten.

Kold luft og sne

Selvom der de sidste dage har været lune temperaturer i Danmark, vil det ikke vare ved, da landet i løbet af onsdagen vil blive ramt af et nyt frontsystem. Det vil give mere kulde og mulighed for nyt sne flere steder.

Natten til torsdag vil der være risiko for nattefrost, og her kan der falde sne og slud.

Det samme gælder resten af torsdagen og fredag.

Pas på

Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

Desuden er der stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.