DMI: Her kan Danmark rammes af skybrud og torden

Der er risiko for meget nedbør i størstedelen af landet i løbet af lørdagen

Solen har badet landskabet over hele landet det meste af lørdag formiddag, men ud på eftermiddagen kommer skyerne.

Og ifølge Dansk Meteorologisk Institut bringer de regn med sig. Thyge Rasmussen, der er vagtchef hos DMI, fortæller til Ekstra Bladet, at det især er de østlige egne, der vil blive først ramt af nedbør.

- Der er begyndt at komme byger rundt om i Nordsjælland, på Djursland og omkring Roskilde. Det kommer til at udvikle sig ud på eftermiddagen.

Tidligere på dagen udsendte DMI et varsel om risiko for skybrud, hvor de meddelte, at der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time. Desuden kan der komme kraftig torden.

Vagtchefen oplyser, at nedbøren vil sprede sig til det meste af Danmark:

- Det vil komme i en stor del af landet, men i Nordjylland og på Bornholm er vi ret sikre på, at de ikke kommer nedbør. Men i resten af landet kan bygerne vokse op, og så er der risiko for skybrud og torden, siger Thyge Rasmussen.

Han opfordrer også til, at man skynder sig at hive havehynderne ind, hvis man ser skyerne kommer nærmere.

- Hvis det begynder at se mørkt ud, så skal man være forberedt på, at der kan komme en byge.

DMI udsender nyt varsel om skybrud og torden