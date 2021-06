DMI: Her kan der komme kraftig regn og skybrud

Hen over weekenden fik store dele af landet langt om længe en længere periode med sol og temperaturer, der mindede om sommer.

Men noget andet, der også ofte følger med den danske sommer, er større mængder regn, der af og til kommer i løbet af kort tid.

Og sådan en oplevelse kan folk i Vestjylland måske få 'fornøjelsen' af i løbet af det kommende døgn.

Det melder DMI.

Således er der mellem klokken 2 natten til torsdag og klokken 10 torsdag formiddag en risiko for kraftig regn og skybrud i Sønderjylland og det vestlige Jylland.

Det vil sige, at der kan komme mellem 25 og 35 mm regn på seks timer eller mere end 15 mm på en halv time, som er kriterierne for henholdsvis kraftig regn og skybrud.

Byger bliver til udbredt regn

Det potentielt regnfulde vejr kan opstå i forbindelse med, at relativt koldt vejr bliver mødt med varmere luft over Østersøen, fortæller vagthavende meteorolog Frank Nielsen.

- Det gør, at det kan danne et mere udbredt og kraftigt regn- og bygeområde, som ser ud til at ligge i Nordsøen op til Jylland og et stykke ind over, siger han.

Han fortæller, at det stadig er uvist, præcis hvordan det ender, hvorfor DMI altså foreløbig kun betegner det som en risiko, der siden kan blive opgraderet til et egentligt varsel.

- Vi kan senere måske mere præcist se, hvilke områder det kan ramme, så vi kan varsle mere præcist, siger han.

Vådt bliver mere vådt

Han fortæller, at 'der nok skal komme noget regn' store dele af Jylland, men det er uvist, hvor kraftigt det bliver.

Regnen falder, efter at nedbøren i Danmark i forvejen har været meget ulige fordelt hen over foråret. Således er der i det østlige Danmark ifølge DMI en relativt høj risiko for tørke, mens der i det meste af Jylland er så godt som ingen risiko, fordi der her er faldet en del mere regn end på det østlige Sjælland.

- Så dem, der i forvejen har det vådt nok, kan få lidt mere, griner meteorologen.