DMI: Her kan der komme kraftig regn

Har du planer om at bevæge dig udenfor i løbet af torsdagen, kan du godt forberede dig på, at det kan blive en særdeles våd omgang.

DMI har nemlig udsendt en melding om, at der er risiko for kraftig regn i store dele af landet.

- Det er et langvarigt regnvejr, der skal passere ind over landet, siger Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Hun forklarer, at det er et sammenfald af to ting, der resulterer i de mulige store regnmængder.

- Vi har en koldfront, der kommer ind over vestkysten fra omkring midnat, og samtidig er der et lavtryk under udvikling over Frankrig, og det bevæger sig mod nordøst. Og det kommer så i løbet af natten eller sidst på natten op til Danmark, og så smelter det ligesom sammen med og forstærker den front, der er kommet ind vestfra, siger hun.

DMI's risikomelding er gældende for store dele af Jylland, Fyn og det nordvestlige Sjælland, og det er stadig uvist, hvor meget regn der kommer, hvorfor der endnu ikke er tale om et egentligt varsel.

I de lyseblå områder er der risiko for kraftig regn. Grafik: DMI

- Det er helt sikkert, at det bliver en regnvejrsdag. Men det er lidt usikkert, om vi kommer over 24 millimeter (som der skal falde i løbet af seks timer for at det kan defineres som 'kraftig regn', red.). Det der gør det usikkert er, at lavtrykket over Frankrig er under udvikling, og hvordan det udvikles det næste halve døgns tid er usikkert, siger meteorologen.

Hun fortæller, at Bornholm måske slipper med et par millimeter i løbet af eftermiddagen, mens resten af landet skal forberede sig på et solidt regnvejr.

- Det starter i Vestjylland, men det er så også der, at der i løbet af formiddagstimerne vil være noget opklaring. Så det er mere den centrale del af landet, der får de største nedbørsmængder, forklarer Anja Bodholdt.