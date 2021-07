DMI: Her kan det regne i nat

Selvom det i dele af Danmark har regnet en del i løbet af fredagen, så er det ikke helt forbi endnu:

Fredag aften har DMI udsendt varsel om risiko for kraftig regn og lokale skybrud i hele Østdanmark, som gælder helt frem til lørdag formiddag klokken 11.

Det oplyser DMI's vagthavende meteorolog Jesper Rosberg over for Ekstra Bladet:

- Vi har et lavtryk, der er på vej op over Østersøen, og allerede nu giver kraftig regn over Lolland.

- Der er en risiko for, at det kan give kraftig regn og torden i løbet af i nat og i morgen tidlig over Østdanmark.

Skybrud flere steder

Fredag var en våd omgang i Jylland, hvor der blev registreret skybrud i otte jyske kommuner:

Esbjerg, Rebild, Mariager Fjord, Kolding, Aalborg, Vejle, Tønder, Aarhus - og også Bornholm i den anden ende af landet.

I Aalborg gav de store mængder nedbør lokale problemer, da Reberbangade kortvarigt lå under vand.

Også syd for Esbjerg langs Vestkysten skabte vandmængderne problemer, da kloakdæksler begyndte at hoppe op, oplyste Sydjyllands Politi tidligere på aftenen.

Torsdag var også en våd dag flere steder i Danmark: