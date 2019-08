DMI: Her kan hedebølgen ramme

Det varme vejr fortsætter, og der er mulighed for hedebølge med temperaturer på over 28 grader visse steder på Fyn, Sjælland, Lolland og Jylland.

Det oplyser DMI i et varsel natten til tirsdag.

- Frem til onsdag aften kan temperaturen stedvis nå over 28 grader. Det kan ende med hedebølge i det vestlige- og centrale Jylland, på det vestlige Fyn, nord- og vestlige Sjælland samt det vestlige Lolland, oplyser meteorolog Lars Henriksen.

Et højtryk over Østeuropa og Baltikum betyder, at varm og fugtig luft strømmer op over Danmark. Det kan give regn- og tordenbyger tirsdag.

- Det kan ikke udelukkes, at bygerne stedvis kan blive så kraftige, at der vil være tale om skybrud, oplyser meteorolog Lars Henriksen.