DMI: Her kan skybruddet ramme

De sidste dages solrige strandvejr bliver erstattet af et gedigent regnvejr fredag.

Regnvejret kommer med en koldfront ind fra vest, og det forventes, at der kommer rigtig meget regn fra omkring middagstid i det midt- og vestjyske.

Lokalt kan der forekomme skybrud, fortæller meteorolog ved DMI Martin Lindberg.

- Det er en koldfront, der lige nu ligger over Nordsøen, som kommer indover landet her sidst på formiddagen.

I den østlige del af landet kommer vinden fra øst, og i den vestlige del af landet fra vest.

- Derfor kan man risikere, at skyerne med regn så at sige står stille i flere timer. Derfor kan enektle steder opleve rigtig meget regn, siger Martin Lindberg.

Mere regn lørdag

Fredagens regnvejr vil sidst på eftermiddagen og først på aftenen bevæge sig over Fyn og Sjælland, men regnen bliver ikke ligeså intens.

Allerede i løbet af natten til lørdag, kan den situation dog ændre sig. Her kommer en koldfront fra syd indover landet.

- Lige nu regner vi med, at det bliver kraftige byger og torden, siger Martin Lindberg.

Lørdagens regnvejr kommer især til at ramme Sønderjylland, Lolland, Falster og Fyn.

Solskinsøen går fri

Bornholm kommer som det eneste sted til at gå helt fri for regn i de kommende dage.

Her kommer solen til at skinne og med 25-28 grader i dagtimerne, kommer det også til at være markant varmere end i resten af landet, hvor man forventer, at temperaturen vil ligge på omkring de 20 grader både fredag og lørdag.