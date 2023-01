DMI: Her kommer sneen

Flere steder i landet kommer sneen til at lægge sig som et tyk hvidt tæppe i det danske januarlandskab, hvor DMI varsler om op mod ti centimeter sne og glatte veje

Som sangen går, så varer julen lige til påske.

Eller rettere sagt, så ser julevejret i hvert fald ud til at gøre sit for at holde på vinterperioden i de danske hjem.

For som mange nok har bemærket, bliver Danmark i dag ramt af op til ti centimeter sne flere steder i landet. Det oplyser DMI.

- Lige nu er det ikke hele landet, der er ramt, men i Midtjylland, Vestjylland og den sydlige del af Fyn ser vi glatte veje dækket af sne

- Snenedbøren giver udfordringer for morgentrafikken, der ikke kan køre i samme hastighed og skal passe på på grund af nedsat sigtbarhed.

- Der, hvor den er farlig, er, hvor du kommer kørende i regn - og så over i sne eller omvendt, så kan det altså godt komme bag på én

Sneen kommer ind fra sydvest og glider, som dagen skrider frem, langsomt ind over landet mod øst. Og mens snevejret trækker mod hovedstaden, kommer nedbørens intensitet også til at at blive svækket. Det betyder, at vi går fra det hyggelige vinterlandskab til noget gråt og sjappet møgvejr.

- Lige nu ligger temperaturen på omkring nul til tre grader i hele landet,

- Risikoen for de glatte veje bliver dog mindre aktuel, som dagen skrider frem, og nedbøren mister pusten og går over i noget sludregn, mens det rammer Sjælland, resten af Fyn og Sydhavsøerne.

- Og så bliver forholdene altså lidt rå, siger Jens Lindskjold, vagthavende meteorolog ved DMI.