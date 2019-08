DMI: Her rammer kraftig regn og torden

De fleste vil opleve en rigtig gråvejrsdag fra morgenstunden, og i løbet af eftermiddagen rammer regnen.

Det fortæller DMI's vagtchef til Ekstra Bladet.

- I løbet af eftermiddagen og aftenen, kommer der en koldfront med en del byger i, som kan ramme hist og pist særligt i den sydvestlige del af landet, hvor det ser ud til at blive kraftigt, fortæller DMI's vagtchef.

Ifølge vagtchefen kommer det til at regne over hele landet, men den syd- og vestlige del af Jylland er hårdest ramt. Her kan man forvente kraftig regn og torden lokalt, og nogle steder kan det blive så slemt, at melder om risiko for lokale skybrud.

Risikoen er lille, men kan ikke udelukkes, skriver DMI.

- Det kommer ind fra vest, så det vil starte langs vestkysten. Vi en tendens til at gå lidt i stå, så derfor er den nordligste del af Jylland, den nord- og østlige del af Fyn og Sjælland sluppet for risikomeldingen, oplyser DMI's vagtchef.

I den østlige del af Danmark kan man forvente 5-10 millimeter regn, hvor man længere vest på får omkring 10-15 millimeter.

I det syd- og vestlige Jylland, hvor det bliver værst, er der varslet kraftig regn og torden. Her forventes der 25 millimeter regn.