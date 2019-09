DMI: Her rammer kraftige regnbyer

Man skal huske paraplyen, hvis man vil gå en tur i efterårsvejret lørdag.

DMI kan nemlig berette, at landet vil være plaget af byger af forskellige styrke i løbet af lørdagen.

- Det er et lavtryk, der ligger i den nordlige del af Nordsøen, som trækker indover Skagerrak. Det er i forbindelse med det, at vi får de her regnbyger, siger vagthavende meteorolog Anja Bodholdt.

Men som med så meget andet, går det hårdere udover nogle end andre.

- Bygerne er allerede startet i den vestlige del af landet. i aftentimerne bliver det et mere sammenhængende område, som vil trække igennem landet. Bygerne kan ret kraftige, men vil kun vare i kort tid, siger Anja Bodholdt.

Trækker væk igen

Det dårlige varer dog ikke evigt.

- Det er igen i den sydlige del af Jylland, som vil blive ramt hårdest. intensiteten vil være kraftig, men det vil være kortvarigt. Det bevæger sig videre til Bornholm og væk fra Danmark over natten, hvor vi i morgen vil få færre byger, siger meteorologen.