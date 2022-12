DMI: Her rammer sneen

Hvis du er en af de danskere, som mener, at juletiden skal gå hånd i hånd med snevejr, så er der godt nyt.

Nogle steder har sneen allerede meldt sin ankomst denne onsdag, og i løbet af dagen vil store dele af landet blive klædt i hvidt.

Det oplyser Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Den står på en forholdsvis pænt vejt med blæst fra sydvest og vest, og så er der nogle slud- og snebyger, som driver ind over landet ude fra Nordsøen, lyder meldingen.

God chance

Meteorologen fortæller, at snebygerne vil ramme Jylland, Fyn og Sjælland, mens Lolland, Falster og Bornholm ser ud til at gå fri i denne omgang.

- Ind imellem de her byger er der også plads til noget sol, men det er mest sydøstpå i landet, siger han.

Samtidig er der fine forudsætninger for, at sneen bliver liggende de steder, den falder.

- Der er en god chance for, at det bliver liggende, fordi det har været så koldt, og jorden er kold, lyder det fra den vagthavende.

Her skal man vente

Det er dog ikke alle, der får lige store mængder sne.

- Der kommer en del snebyger her i eftermiddag - først i Vest- og Nordjylland, og det ser ud til, at de her snebyger så trækker længere ind over Danmark i løbet aftentimerne, forklarer Frank Nielsen og fortsætter:

- Det kommer også til Østjylland og Sønderjylland - måske også Fyn og Nordvestsjælland, men så er det, som om det bremser lidt op og har sværere ved at komme helt over til området omkring København.

Hvis man bor i eller omkring hovedstaden, skal man vente til først på natten, før sneen for alvor gør sin entré.

- Der kan godt komme noget småtteri her i dag. Der kommer lidt mere i nattens løb, ser det ud til, siger meteorologen.