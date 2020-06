DMI: Her rammer uvejret

Fredag er der størst risiko for skybrud og tordenbyger på Sjælland, lyder det fra DMI

Det gode sommervejr er fredag sat på pause.

I især Midtjylland regner det først på morgenstunden, og det vil kun udvikle sig mere i den retning. Torsdag udsendte DMI således et varsel om farligt vejr med skybrud, regn- og tordenbyger.

Det varsel gælder hele landet de næste par dage.

Fredag morgen fortæller vagthavende ved DMI dog til Ekstra Bladet, at uvejret først forventes at ramme landet senere på dagen.

- Der er størst risiko for skybrud i eftermiddag, fortæller vagthavende Trine Pedersen.

- Det regner lige nu i store dele i landet op gennem Midtjylland. Det bevæger sig mod vest senere, mens der er størst risiko for tordenbyger i den østlige del af landet, lyder det videre.

Der risiko for skybrud med mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

- Det ser desværre sådan ud, at weekenden nok kommer til at stå i regnvejrets tegn, siger trine Pedersen.

Lummervarm torsdag afløses de kommende dage af regn og byger, men varmen fortsætter og der kan potentielt komme store regnmængder Følg udviklingen her: https://t.co/EBNQApbz3H pic.twitter.com/oIv6ATg0bH — DMI (@dmidk) June 18, 2020

Høje temperaturer

Fredag vil temperaturerne ligge på omkring 20 grader i sydvest, mens de i øst og nord kommer op på mellem 23 og 25 grader.

- Tendensen i dag og lørdag og søndag er, at vi ligger og slås med denne her frontzone. Den slipper først, når weekenden er ved at være forbi, siger meteorologen.

- Lørdag ligger frontzonen pladask på tværs af landet, så med undtagelse af yderkanterne i øst og vest bliver det en skyet dag med temperaturer mellem 18 og 22 grader.

Lørdag går vi desuden mørkere tider i møde, når fænomenet sommersolhverv opstår på den nordlige halvkugle.

I København vil dagen være hele 17 timer, 32 minutter og 15 sekunder lang.