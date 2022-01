DMI: Her skal du passe på

Pletvis glatte veje flere steder og byger over Danmark, der indeholder 'lidt af det hele', præger fredagen, lyder det fra DMI. Solen kigger indimellem frem

Fredagens vejr kommer til at indeholde byger med 'lidt af det hele' som regn, slud eller hagl.

Dertil kan der fredag morgen være glat flere steder.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen til Ekstra Bladet.

- I Nordjylland og på Sjælland er der stadig vejtemperaturer, der er lige under frysepunktet, så der kunne godt være lidt pletvist glat - blandt andet fordi det også regner flere steder i landet, siger hun.

I løbet af formiddagen kommer de fleste vejtemperaturer over frysepunktet igen, hvorefter de falder igen når solen går ned, lyder det.

Regn og slud

Vejrmeldingen fredag morgen lyder generelt noget grå og trist, men enkelte steder kan man få solen at se.

- En front med udbredt regn og lokalt slud er på vej østover. Så i de østlige egne går dagen med, at det er skyet vejr og frem til i eftermiddag vil det også være med regn og måske slud, siger meteorolog Trine Pedersen.

- Længere mod vest holder regnen op i løbet af formiddagen og går over i noget sol, men hertil også byger.

Og ifølge meteorologen kan de byger indeholde 'lidt af det hele', idet de kommer til at bestå af regn, slud eller hagl.

Lufttemperaturen kommer i dag til at ligge lidt til den kølige side på en en til fire graders varme.

Kan ikke udelukkes

Hvis man havde håbet på en solrig weekend, er det nok ikke den, vi er på vej ind i, som man skal sætte næsen op efter.

- Lørdag står på byger til hele landet med regn og slud - måske tøsne, lyder det fra Trine Pedersen.

- Søndag ser ud til at blive ret skyet, og det er den sydvestlige del af landet, hvor der er størst chance for mere udbredt nedbør.

I løbet af næste uge er der ifølge DMI ikke meget vinter på menuen, og faktisk kan det godt være, at Danmark igen skal til at have tocifrede varmegrader.