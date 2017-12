DMI: Her truer giftig vejr-cocktail

DMI advarer torsdag morgen om, hvad meteorologerne kalder en giftig cocktail.

Vejbanerne er nemlig våde efter nattens regnvejr.

- Og det følges op af opklarende vejr og faldende temperaturer, oplyser DMI.

Kilde: Vejdirektoratet

DMI advarer derfor mod rimglatte veje - ikke mindst i morgen- og formiddagstimerne.

DMI oplyser, at risikoen for glatte veje er størst vest for Storebælt.

Syd og Sønderjyllands Politi har da også torsdag morgen på Twitter advaret om glatte vejre. Der saltes i en stor del af politikredsen.

Torsdag forventes ellers at blive grå med kun enkelte solstrejf. Temperaturerne vil ligge på omkring de to grader.

