DMI: Høj risiko for tørke

Man skal være ekstra påpasselig, når man tænder op i grillen i påsken. Ifølge DMI resulterer det gode grill-vejr nemlig også i høj risiko for tørke flere steder i landet.

- Man skal være varsom, når man er ude, fordi det er knastørt mange steder, oplyser vagthavende hos DMI, Mette Wagner.

- Især Nordjylland og Københavnsområdet er ramt. Det er jo relativt tørt rundt omkring, selvom vi har haft en våd marts.

Tørkeindekset er på landsplan over 6 og i det nordlige Jylland og Sjælland er vi helt oppe på 8. Tørt vejr i de kommende mange dage resulterer efterhånden i HØJ RISIKO FOR TØRKE mange steder.

Vær derfor yderst forsigtig ved båltænding og grill pic.twitter.com/FobMBew0KH — DMI (@dmidk) April 18, 2019

På landsplan er tørkeindekset over seks, og i det nordlige Jylland og Sjælland er vi helt oppe på otte. Tørkeindekset går fra nul, som betyder 'ingen risiko for tørke', til ti, som betyder 'høj risiko for tørke'.

- Det eneste sted, som ikke er så tørt igen, ser ud til at være Sønderjylland, siger Mette Wagner.

- Ellers kunne det godt være, at man lige skulle passe på, når man nu skal ud og grille i det dejlige vejr.