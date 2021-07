DMI: Højst usædvanligt på denne tid af året

Tyskland og Belgien er i øjeblikket ramt af massive oversvømmelser, og det har i skrivende stund kostet 43 mennesker livet.

Ifølge DMI er det sjældent set.

- Vi har ikke nogle officielle tal på, hvor meget regn der er faldet, men der skal nok være flere steder, hvor de har fået flere hundrede millimeter, siger Frank Nielsen, vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at det er usædvanligt at se så meget nedbør på denne tid af året.

- Det er usædvanligt at se så meget nedbør på denne tid af året, og det er kommet ret hurtigt. Dog har vi set det andre steder før som Polen og Rumænien. Men det er på ingen måder hverdagskost, siger han.

Har forklarer yderligere, at det voldsomme vejr er på vej sydpå, og at det nok først stopper hen ad lørdagen.

- Vejret bevæger sig lige nu sydpå, så i morgen kommer det nok til at gå værst ud over Schweiz, Østrig og det sydligste Tyskland, siger han.

Også Belgien er hårdt ramt af oversvømmelser.

Mange døde og flere savnet

43 mennesker, inklusive to brandmænd, har mistet livet som følge af de massive oversvømmelser i det vestlige Tyskland.

Udover de mange dødsfald er mellem 50 og 70 mennesker meldt savnet. Ligeledes er flere huse kollapset og broer og veje er totalskadede.

Forbundskansler Angela Merkel har lovet, at den tyske regering vil hjælpe ofrene.

Hun er chokeret over de mange dødsfald, men lover, at hun vil gøre alt for at redde så mange som muligt.- I kan stole på, at vi sætter ind med alle kræfter - fra føderalt til statsligt og lokalt niveau. Vi vil gøre alt for at redde liv og afværge farer selv under de sværeste betingelser, sagde Angela Merkel tidligere ifølge Zeit Online.