DMI holder øje: Snestorm på vej

Torsdag er der risiko for, at særligt den nordlige del af landet vil blive ramt af snestorm

Der er en mulig snestorm på vej.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Dan Nilsvall til Ekstra Bladet.

- I løbet af ugen bliver der dannet et lavtryk ude i Atlanten, som bevæger sig mod øst. Torsdag aften bevæger lavtrykket sig over Skagerrak, og her vil vi se vindstød af stormstyrke. Det er Vestkysten, der bliver hårdest ramt, siger han.

Og som det ser ud lige nu, så kan den kraftige vind udvikle sig til en snestorm.

- Hvis lavtrykket får en mere sydlig bane, så kan det betyde, at der kan komme snestorm i den nordlige del af landet. Vi holder meget øje med det, siger han.

Der er dog stadig en lille smule usikkerhed, da meteorologerne endnu ikke ved, hvilken retning lavtrykket vil bevæger sig ind over landet.

Masser af sne mandag

Men det er ikke kun torsdag, som bliver fyldt med sne og kulde. Mandag vil det vælte ned flere steder.

- Snebygerne kommer fra vest, og vi kan forvente, at Jylland i løbet af dagen vil få omkring fem centimeter sne. Bygerne bevæger sig langsomt øst på, og det vil derfor sprede sig til resten af landet. Vi vil få omkring 5-10 centimeter i løbet af natten til onsdag, siger meteorologen og fortsætter:

- Og det vil i den grad blive 'chillfaktor'. Luften er ret kold, da vi ligger omkring frysepunktet, og den kraftige vind kommer til at gøre, at det vil føles som minus fem til ti graders frost, siger han.

I løbet af tirsdagen og onsdagen vil temperaturerne stige, og sneen vil forsvinde.

- Men vi skal som sagt ikke glæde os for meget, for der er måske en snestorm på vej, lyder det.