DMI i stormvejr: 'Sådan en gang makværk'

Kritikken hagler ned over vejrtjenesten, efter de har lanceret nyt site og aflivet femdøgnsprognosen

Hård kuling med vindstød af orkanstyrke, temperaturer langt under frysepunktet og rasende tordenskyer. Sådan lyder vejrudsigten for Danmarks Meteorologiske Institut, hvis man kigger på de sociale medier.

Her befinder vejrtjenesten sig i strid modvind, efter de mandag lancerede deres nye hjemmeside, hvor vi ikke længere finder den velkendte femdøgner. Noget der får flere brugere til at grille DMI som knækpølser på en varm sommerdag.

'Stop stop stop, hvad der før krævede ét klik på et link, så fik man en femdøgnsprognose, så skal man nu klikke, scrolle, scrolle videre til siden samt tyde, hvad alle de blå ikoner viser...'

Stop stop stop, hvad der før krævede Ét klik på et link så fik man en 5døgnsprognose, så skal man nu klikke, scrolle, scrollede videre til siden samt tyde hvad alle de blå ikoner viser.. hvad mener I selv? — Mikkel Kaas Grønlie (@KaasEcho) 4. februar 2019

Sådan skriver Mikkel Kaas Grønlie på Twitter, hvor også Pia-Maria Fuglsang lyner mod både hjemmeside og app.

'Jeres gamle side med den fine og nemt og hurtigt overskuelige femdøgnsprognose fungerede ganske fint og helt upåklageligt på mobil! Hvorfor er det, man skal scrolle frem ligesom på jeres håbløse app for at se vejret uden noget overblik?'

Jeres gamle side med den fine og nemt og hurtigt overskuelige femdøgns-prognose fungerede ganske fint og helt upåklageligt på mobil!! Hvorfor er det man skal scrolle frem ligesom på jeres håbløse app for at se vejret uden noget overblik ...?? — Pia-Maria Fuglsang (@Vanadisa) 4. februar 2019

Netop den aflivede femdøgnsprognose får også flere til at give anmeldelser under frysepunktet på Trustpilot.

'Den nye side er elendig! Uoverskuelig, al for meget indhold på hver side. Femdøgneren var perfekt til et hurtigt overblik, det nye vejrkort er elendigt. En katastrofe at I har lavet sådan en omgang bras,' skriver brugeren Mads.

Personlig prognose

DMI beskriver selv femdøgnsprognosens død som en forbedring, da man i stedet får en mere nøjagtig og lokalt forankret vejrudsigt.

- Den landsdækkende femdøgnsudsigt er væk, fordi det er svært at vise vejret i hele landet med kun ét ikon. Mange har notorisk brokket sig over skemaet, for det var jo aldrig præcist nok. Vejret er jo næsten aldrig ens i hele landet på samme tid, nogle steder skinner solen, mens det regner andre steder, forklarer pressechef i DMI, Anja Fonseca.

Nu finder du i stedet en personlig prognose, der retter sig til, alt efter hvor i landet du befinder dig, ligesom du kan gemme dine favoritsteder.

- Hvis du for eksempel har sommerhus i Tisvilde, giver du det et hjerte og så husker sitet det, også selvom du tjekker vejrudsigten derhjemmefra, siger Anja Fonseca.

Tordner over uoverskuelighed

Dmi.dk har ikke været væsentligt ændret siden 1997, og pressechefen tror, at det er en af grundene til den tågede modtagelse.

- Når vi bliver præsenteret for noget nyt, kræver det noget tilvænning, så jeg kan godt forstå, at folk kan være forvirrede, siger hun.

DMI vil løbende lægge videoer ud, der guider os de rigtige steder hen, og kigger man på kommentarerne på nettet, er det nødvendigt.

'Hold op hvor er den nye hjemmeside VILDT dårligt. Hvorfor ændre på noget der virker? Et KÆMPE tilbageskridt.skuffende!!!!' skriver Anne Grethe Gylling på facebook.

Også på Twitter går bølgerne højt. Brugeren Heine tordner som mange andre over uoverskueligheden.

'Sådan en gang makværk, totalt uoverskueligt. Hvornår kommer den gamle side tilbage? Eller skal vi virkelig bruge yr i stedet for?'

Sådan en gang makværk, totalt uoverskueligt. Hvornår kommer den gamle side tilbage? eller skal vi virkelig at bruge yr i stedet for... — Heine (@Heine121) 5. februar 2019

Vindstille i orkanens øje

Flere brugere lægger DMI på is og vil i stedet bruge den norske vejrtjeneste yr.no, men som bekendt er der vindstille i orkanens øje, og Anja Fonseca tager kritikken helt roligt.

- Vi er et af de største sites, så vi ved jo godt, at det er uundgåeligt med kritik. I forhold til antallet af brugere hver eneste dag, synes jeg ikke, det er meget med otte negative anmeldelser på Trustpilot.

Du kender måske bedre Anja Fonseca fra hendes tidligere job som vejrvært på DR, og hun giver også gerne et bud på en prognose over stormvejret på DMI.

- Der lufter nok stadig sidst på ugen, men det er vi vant til, griner hun og understreger, at de lytter til kritikken og optimerer de ting, mange brugere klager over.