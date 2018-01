DMI ikke i tvivl: Her kommer sneen til at vælte ned mandag

Der kan forventes et snedække på mellem fem og ti centimeter i løbet af mandagen i hele Jylland, oplyser DMI

Der er sne på vej. Masser af sne.

Det oplyser DMI søndag eftermiddag.

Mere præcist forventer DMI, at det vil sne så meget i løbet af mandagen, at der i hele Jylland kan forventes et snedække på ikke under fem centimeter nogen steder. Stedvis endda op til ti centimeter sne.

- Vi bliver ramt af det, meteorologer kalder for maritim koldluft. Det er luft, der er kommet hele vejen over Atlanten. En fortrinsvis mild luft, som trækker byger med ind over landet fra vest, siger Dan Nilsvall, som er vagthavende meteorolog ved DMI.

Bygerne vil altså falde som sne.

DMI forventer, at snevejret langsomt vil bevæge sig ind over landet vestfra. De østlige egne vil formentlig først blive ramt i løbet af mandag aften og natten til tirsdag. Først på dagen vil det faktisk være muligt med solskin på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Snemængderne vil blive så store, at de vil lægge sig som snedække. Der er imidlertid mildere luft på vej, som allerede tirsdag vil betyde positive temperaturer i dagtimerne.

Mandag bliver det snevejr, lover DMI. Der kommer mest sne i Jylland. Grafik: DMI

DMI forventer imidlertid ikke, at den megen sne vil forsvinde med det samme.

- Der vil komme en betydelig mildere vind ind over Danmark. Det betyder, at der godt nok vil komme tøsne og slud de kommende dage, men sneen vil efterhånden slå over i regn. Sneen vil blive liggende, og det vil tage lidt tid, før den forsvinder på trods af de mildere temperaturer, siger Dan Nilsvall.

Det snedække, der allerede vil ligge, vil derfor ifølge Nilsvall ikke komme til at ligge som puddersukker, men derimod få en hård overflade. Og det er godt nyt for bilister, som derfor slipper for fygning, når det efterhånden bliver mere blæsende i løbet af ugen.

I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er man for øvrigt gået i gang med at salte vejene søndag eftermiddag i Vejen og Sønderborg kommuner, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.