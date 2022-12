DMI: Iskold morgen med kulderekord

Her til morgen er det en glimrende idé at være i god tid, hvis du skal have gang i bilen eller cyklen. For det er hamrende koldt.

Faktisk taler vi om den koldeste morgen i sæsonen, lyder vurderingen fra DMI.

I Midtjylland er der nemlig blevet målt -17,7 grader, hvilket er kulderekord.

- Det er helt klart koldest i Jylland, hvor der er under -15 grader flere steder, men jeg kan ikke udelukke, at temperaturen kommer længere ned, siger Thor Hartz, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Det er dog ikke kun jyderne, der har vundet i kuldelotteriet. I Odense er der målt -12,2 grader, og i Holbæk lyder temperaturen på -12 grader her til morgen.

Risiko for isglatte veje

Den bidende kulde fører en del risici med sig. Det gælder både sne og isglatte veje, og selvom der er saltet de fleste steder, skal man stadig passe på.

- Man skal også være opmærksom på tågebanker lokalt - især efter ulykken i går (færdselsulykke i Nordjylland, torsdag, red.), siger Thor Hartz fra DMI.

- Ellers bliver det en flot dag med rolige vindforhold. Det vil være iskoldt med solskin. Det handler derfor om at komme ud og nyde det, hvis man er til den slags.

Det skyldes, at næste uge vil byde på plusgrader. I Nordvestjylland lyder prognosen på mellem 5-10 grader med byger, som vil give tøvejr.

Alt den gode vintersne vil derfor højst sandsynligt være fortid, inden kalenderen siger 24. december.

- Jeg tør godt aflyse den landsdækkende hvide jul. Man kan dog være heldig at opleve hvid jul lokalt.