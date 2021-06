DMI: Juni kan ende med temperaturer over normalen

DMI's månedsprognose for juni giver en blandet landhandel, og det ser ud til, at vejret kommer til at skifte midt på måneden.

Uge 24 bliver tør solrig med dagtemperaturer over 20 grader, mens den efterfølgende uge kan blive presset med saftige byger op mod Danmark fra syd.

- Det ser ud til, at vejret bliver mere omskifteligt i uge 25. Det er svært at sige, men der kan måske dukke lokale kraftige byger op, siger Martin Lindberg, der er vagtchef ved DMI.

- Vi kan ikke garantere godt vejr hele måneden.

Varm start på juni

Martin Lindberg fortæller, at man har set en varm start på juni, hvor middeltemperaturen normalt er 14,5.

- Middeltemperaturen for starten er juni er 0,8 grader over det normale. Den ligger på 15,3 grader lige nu, siger han.

Også i uge 24 ser ifølge DMI's månedsprognose ud til at blive en varm uge.

- Juni kan komme til at ligge omkring en grad over gennemsnittet, fortæller Martin Lindberg.

Selvom vejret bliver mere ustadigt i midten af måneden, ser det stadig ud til, at juni bliver varmere end normalen, fortæller Martin Lindberg

Dårligt nyt til fodboldfans

Martin Lindberg fortæller også, at der kommer et lille skifte i vejret allerede i weekenden.

- Lørdag kommer der en koldfront, og det vil begynder at blæse op og bliver mere overskyet, fortæller han.

Dermed kan de fodboldfans, der har været heldige at få billetter til storskærms-arrangementer, se frem til en lidt køligere dag.

- I København kommer temperaturen til at ligge på omkring 18 grader, men med jævn til frisk vind, som kan være kølig, siger Martin Lindberg.

- Søndag skifter vejret igen, og vi kan se frem til flot vejr i næste uge.

Forhøjet brandfare

Matin Lindberg advarer om forhøjet brandfare, da der ikke har været meget nedbør i Danmark den seneste uge.

- Det har været tørt, og ser vi en forhøjet brandfare. Lige nu er det øst for Storebælt, men faren vil med stor sandsynlighed bevæge sig til Fyn og Jylland senere på ugen.