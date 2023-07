DMI: Kan blive årets varmeste dag

Sommeren kommer til at være i fuld vigør denne lørdag.

Så meget, at der er mulighed for at sætte en vaskeægte rekord. Vi kan nemlig gå hen og få årets varmeste dag.

Sådan lyder den solrige melding fra DMI.

- Chancen for, at vi får den varmeste dag, den ser ud til at være rimelig god. Prognoserne viser, at det sagtens kan blive op mod 30 grader i den østlige del af landet, siger Hans Peter Wandler, vagthavende meteorolog ved DMI.

Køligere mod vest

Særligt på Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm er der gode udsigter til en bagende sol og 30 grader, mens temperaturerne i den vestlige del af landet bliver noget mere afdæmpede.

Langs vestkysten skal man således ikke forvente meget mere end 20 grader.

- Her kan der tilmed ligge nogle byger, der kan give lidt regn i løbet af dagen. Men det skulle gerne klare lidt op.

Allerede sidst på eftermiddagen lørdag kan regnen dog komme til at gå udover hele landet.

- De kan være kraftige, og der er også mulighed for torden, siger Hans Peter Wandler.

Rekorden

For at blive årets varmeste dag, skal vi nå en temperatur på over de 29,4 grader, der blev målt 9. juli i København.

Inden da lød varmerekorden på 29,1, hvilket blev målt 26. juni i Holbæk.

Er man til kraftig varme, er det således lørdag man skal smøre sig ind i solcreme og smutte på stranden. Allerede søndag ser vejret nemlig ud til at ændre karakter.

Her forventer DMI kun lidt sol, spredte byger og temperaturer mellem 18 og 23 grader over hele landet.