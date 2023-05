DMI: Kold luft og byger på vej

I store dele af landet ligger der tunge skyer søndag morgen, men bare rolig, for solen skal nok få brudt igennem i løbet af dagen.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen.

- Der ligger nogen skyer her til morgen, og i Jylland drypper det lidt her og der. Men ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol, siger han og fortsætter.

- Temperaturen vil ligge på mellem 17 og 22 grader, så vi får en sommerlig dag med lidt skyer.

En enkelt regnbyge eller to kan dog også finde på at sige sig ind i løbet af dagen.

- Det drypper i det syd- og vestjyske, men der kan komme en lokale byger i hele landet, siger Erik Hansen.

Slut med sommervarme

Mandag står en ny uge for døren, og her vil bygerne for alvorlig banke på døren i Jylland i løbet af mandag og tirsdag.

- Mandag byder på lidt eller nogen sol, men der er også risiko for kraftigere byger hovedsageligt i Jylland. Tirsdag vil en svag front med skyer bevæge sig ind over landet med risiko for byger.

Og når vi ser længere frem på ugen, skal vi også vinke farvel til de høje sommer-temperaturer.

- Senere på ugen vil det blive tørt, men dog med lavere temperaturer på mellem 14 og 18 grader. Så det er et lille nøk nedad, lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen.