DMI: Kold polarluft og sne på vej

Kold polarluft og vintersæsonens første snebyger er på vej til Danmark.

Torsdag bevæger resterne af en tropisk storm sig ind over Danmark, og når den er passeret, kommer der sne og nattefrost.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- Lige nu er det på vej over Danmark, og når det er passeret, så får vi den kolde arktiske luft, siger Klaus Larsen, vagthavende hos DMI.

Klaus Larsen fortæller til Ekstra Bladet, at man forventer, at en tidligere tropisk storm vil have passeret Danmark i løbet af dagen. Når den er passeret, kan der i løbet af natten komme sne til Nordjylland, og fredag morgen vil snebygerne bevæge sig over Nordsjælland. Men det er ikke noget, der bliver liggende, fortæller han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet:



Billede fra en snehvid dag i Brønshøj tidligere. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Med den kolde luft kommer der også nattefrost, og temperaturen kan komme helt ned på fire graders frost i områder som Midtsjælland og Midtjylland.

- Mandag kommer vi i dagtimerne måske kun op på en enkelt grad, fortæller Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Tirsdag skulle den kolde luft have passeret Danmark.