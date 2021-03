DMI: Kulden vender tilbage

Kalenderen siger 1. marts, og det betyder, at vinteren er slut, og det officielt er forår.

Og i dag, mandag, er der da også en lille smule forår i luften.

- Vi starter diset og tåget de fleste steder i landet, men der er dog huller op til den smukkeste blå himmel, siger vagthavende meteorolog, Mette Wagner.

Tågen kommer til at klare op i løbet af dagen og give sol de fleste steder i landet.

- Vi får fire til nu grader, Der hvor skyerner forsvinder helt, ser vi de højeste temperaturer, siger hun.

Kulden kommer

Men når vi når længere hen på ugen og lidt længere ind i foråret, skal vi slet ikke regne med forårsvejr.

- Natten til torsdag kommer vinden til at dreje mod nord, og det bringer køligere luftstrømninger ned over os, siger Mette Wagner.

Det betyder, at vi senere på ugen kommer til at have tre til syv grader. Og om natten bliver det rigtig koldt igen.

- Vi får nattefrost i hele landet - ned til fem graders frost, siger den vagthavende meteorolog.

I løbet af torsdag kommer der køligere luftstrømninger ned over os.