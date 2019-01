DMI: Kun lille chance for at se måneformørkelsen - men her er den

'No Good Måning': Skyer, regn og snebyger forhindrer danskerne i at se blodmånen mandag morgen

Den totale måneformørkelse, som finder sted tidligt mandag morgen, kommer til at foregå bag 'skjulte' gardiner.

Chancen for at se det spændende fænomen med en såkaldt blodmåne på himlen er nemlig yderst lille.

- De får måske mulighed for at se blodmånen på Lolland-Falster og i Thy. Men den aktuelle vejrudsigt giver ikke mange muligheder for at se månen her til morgen, siger vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard, DMI, tidligt mandag morgen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet fotograf fik dog et glimt af månen ved femtiden mandag morgen. Fotograf Per Rasmussen opholdt sig i Stege på Møn.

- Kort efter forsvandt månen dog igen, fortæller Per Rasmussen.

En længere proces

Fra klokken 5.41 til 6.43 vil der være en totalt måneformørkelse. I perioden med den totale måneformørkelse vil månen fremstå rød.

- Der er tale om en længere proces, før månen er helt formørket. Men det er desværre ikke en særlig god dag, at det sker på. Det er skyer, regn og snebyger i det meste af landet, som forhindrer os i at se månen, forklarer Bolette Brødsgaard.

Først om ti år vil der igen være en blodmåne, som kan ses fra Danmark.