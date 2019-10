DMI: Landet bliver delt i to

Danmark bliver delt i to. DMI har lavet en prognose for, hvad søndagen har at byde på.

- Temperaturmæssigt betyder det ikke så meget, at landet er delt i to. Der er mild luft til alle, for det bliver 12 til 14 grader over hele landet, fortæller vagtchef Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet.

- Spørgsmålet er bare, hvor der er bedst chance for at få noget sol, forsætter hun.

Og netop chancen for sol er bedst, hvis du bor i de nordlige eller vestlige dele af landet.

Hvis du er bosat længere mod sydøst og i hovedstadsområdet, kan du forvente mest tørt men skyet vejr i løbet af weekendens sidste dag.

- Men der kommer også enkelte byger, så helt tørt bliver det altså ikke, forklarer vagtchefen.

Bornholmerne slipper dog ikke for paraplyen søndag, da det forventes at blive regnvejr på den ellers solrige ø.

- Der er meget dis over hele landet, men det vil aftage i løbet af formiddagen i Jylland, og lidt senere i de mere østlige egne. Men generelt er det et meget mildt vejr for årstiden, siger vagtchef Bolette Brødsgaard.