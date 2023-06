DMI: Landet bliver delt i to

I Jylland vil der være størst risiko for regn og tordenbyger denne søndag

De danske landmænds regndans har virket, for DMI melder i hvert fald, at det ikke er slut med regnvejret for nu.

Vagthavende meteorolog Jesper Eriksen fortæller til Ekstra Bladet, at landet i løbet af dagen vil blive delt i to rent vejrmæssigt.

- Der vil komme lokale regn- og tordenbyger i eftermiddag - især i Jylland. Resten af Danmark er en rodet affære, siger han og fortsætter.

- Den nordlige og østlige del af landet er stået op til skyet vejr, men det vil klare op i løbet af dagen, så man kan få lidt sol at se.

Det er ikke alle, der er bekymrede for deres gule græsplæner, når tørken rammer Danmark - faktisk er der nogle, der ser det som guld værd, når nedbøren udebliver

Temperaturen svinger

Selvom der er rengbyger på programmet i Jylland, er det svært at forudsig præcis, hvor regnen vil ramme, fortæller Jesper Eriksen.

- Det bliver sådan nogle pop-up-byger. Man kan sammenligne det lidt med popcorn - man ved ikke, hvor de popper.

Temperaturen kommer til at svinge mellem 18 og 25 grader. Solskinsøen Bornholm er den landsdel, der får det koldest med temperaturer på mellem 18 og 20 grader.

Ikke risiko for skybrud - endnu

I Jylland kan temperaturen dog snige sig op over de 25 grader i løbet af dagen, forklarer meteorologen.

Lørdag varslede DMI igen skybrud, og vagtchefen kan ikke afvise, at de kommer til at melde om risiko for skybrud igen søndag.

- Vi kan aldrig sige, at der ikke komme skybrud, men vi har ikke en risikomelding lige nu, lyder det fra den vagthavende meteorolog fra DMI Jesper Eriksen.