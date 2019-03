DMI lover: Nu kommer forårssolen

Der er gode chancer for at få et par solstråler på næsetippen den kommende uge, hvor det meste af landet får nogen til en del sol frem til fredag.

Sådan lyder prognosen fra Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI, red.), tidligt mandag morgen.

- Der er forårsvejr i luften, siger hun indledningsvist til Ekstra Bladet.

Skal først rydde op

Mandag morgen begynder dog blæsende ud med byger, særligt i den østlige og sydlige del af landet.

Men i løbet af dagen kommer der en opklaring fra nordvest, hvorefter der er nogen eller en del sol i det meste af landet.

- Vi skal bruge mandagen på, at få ryddet op i skyer, blæst og regn for at gøre plads til solen, siger Mette Wagner.

Ugen begynder med temperaturer mellem seks og ni grader.

Men allerede tirsdag kommer der lidt lunere luft ind over landet, som resten af ugen giver temperaturer mellem 9 og 12 grader.

- De gode muligheder for sol fortsætter hele ugen frem til fredag, men der kan også blive perioder med smådryp i løbet af ugen. Men overordnet bliver det relativt lunt og forårsagtigt, siger Mette Wagner.

Særlig onsdag ser ud til at blive en dag, der kan blive præget af byger, men der skulle også blive plads til en del sol.

Først fredag bliver vejret igen mere ustadigt, viser prognosen. Mandagens blæst ser også ud til at vende tilbage fredag, hvor der igen kan komme vindstyrker op til kuling.

Ifølge meteorologen er der hele ugen god grund til at være opmærksom på nattefrost. Især natten til tirsdag melder Mette Wagner om, at danskerne vågner til frost, som har lagt henover natte.

- Når der ikke er nogen dyne af skyer over os i dag- og nattetimerne, får vi altså nattefrost, siger hun.

Natten til tirsdag kan temperaturerne lokalt falde til tre til fire frostgrader. Og hele ugen bør man være opmærksom på glatte veje om natten og tidligt om morgenen.

