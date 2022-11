DMI lover: Varmere end normalt i november

Så er der godt nyt fra DMI. Det ser nemlig ud til, at det milde efterårsvejr fortsætter henover de næste par uger.

Det betyder heldigvis også, at man måske kan vente lidt med at skrue helt op for varmen, i en tid hvor energi- og varmepriser stadig bugner.

Men man skal nok lige have fat i et tæppe alligevel, det er nemlig ikke ligefrem tropiske temperaturer, vi kigger ind i.

Temperaturer over normalen

Uge 46, som starter på mandag, ser ud til at blive en uge med omskifteligt vejr og blæst.

Dagstemperaturerne vil dog holde sig på mellem ni og fjorten grader, og senere på dagen og natten vil temperaturerne falde til omkring 5 til 10 grader. Det er noget over normalen, skriver DMI.

I uge 47 ligger temperaturerne også over normalen, men dog bliver det lidt koldere end uge 46.

Dagstemperaturerne vil ligge på fem til ti grader, og nattemperaturen vil lægge på nul til syv grader. DMI lover dog, at der vil være flere chancer for sol og tørvejr i løbet af ugen.

Frem med huen

Senere i november og start december står det dog desværre lidt anderledes til.

I uge 48 lover DMI også gode chancer for sol og tørvejr, men det betyder nok ikke, at det længere er nok bare at have et ekstra tæppe på derhjemme.

Dagstemperaturerne vil nemlig ligge helt nede på omkring de to til otte grader, og om natten er der mulighed for frost, med temperaturer på helt ned til minus to grader.

Prognoserne er dog mere usikre for denne periode. Det samme gælder for ugerne 49 og 50, men DMI spår normale temperaturer for årstiden, samt nedbørsmængder på omkring eller lidt under normalen.