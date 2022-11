DMI: Mandag er sidste dag med sne

Det har mildest talt være møghamrende koldt de seneste dage. Flere dele af landet har været ramt af sne, og frosten har for alvorlig kunnet mærkes i kinderne.

Men nu er der godt nyt til dem, der allerede har set sig sur på de kolde temperaturer og sneglatte veje. Mandag er nemlig sidste dag med sne, og vejret resten af ugen bliver mere mildt.

Det oplyser vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen til Ekstra Bladet. Ifølge ham vil det de kommende dage blive lunere og lunere.

Allerede natten til tirsdag vil vejret begynde at vende. Dog kan vi ikke se os fri for nedbør - men i stedet for snefnug bliver det regn, du kan se, når du ser op i gadelygternes skær de kommende dage.

Annonce:

Nyt lavtryk hiver regnvejr med sig

- Det, der sker, er, at vi har haft den her kulde, der kom i torsdags, og som har bevæget sig ind over os. Det har dannet et lavtryk, som ligger ude i Kattegat, men det fjerner sig i løbet af det kommende døgn mod nord op til Norge, siger Frank Nielsen.

Ifølge meteorologen vil vi tirsdag morgen få et nyt lavtryk, der kommer fra de britiske øer, og som vil presse sig på med en front, der kommer med nedbør.

- Det kan godt være, at det starter med noget regn og slud i morgen (tirsdag, red.), hvor det blæser op fra sydøst, og det er overskyet. Det kan godt være, at der i morgen tidlig mod nordøst stadig er lidt glat, og at man skal passe lidt på.

'Gradvis opvarmning'

Men det er altså tirsdag, at vejret skifter fra det meget kolde til noget, der er noget mildere.

- Så presser det på med flere fronter, og lavtrykket kommer ind til os fra Atlanterhavet, og det har jo altid lunere luft med sig.

Tirsdag vil ifølge Frank Nielsen fortsat være kølig med temperaturer på omkring 3 grader. Men allerede onsdag bliver det lunere, når temperaturerne når 5-7 grader.

Annonce:

- Når det så bliver torsdag, når vi op på en 7-10 graders varme, så det er sådan en gradvis opvarmning, der sker, siger Frank Nielsen.

3-8 grader

Den vagthavende meteorolog kan ikke sige noget om, hvornår snevejret eventuelt igen vil ramme landet.

- Men der kan være enkelte nætter, hvor det pludseligt klarer op, og så bliver det jo nemt frostvejr på den her årstid. Men generelt set, så ser det ud til, at vi henter vinden fra vest, og det vil sige fra Atlanterhavet, og så er det typisk, at man kommer til at ligge i intervallet 3-8 grader, og nogle dage op til 10.

- Og så må vi nok se i øjnene, at der nok også kommer perioder med mange skyer, fronter og regn, så det er jo lidt en blandet landhandel, ikke? Måske lidt bedre for varmeregningen, men lidt kedeligt.