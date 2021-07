DMI: Massiv regn og torden

Massiv regn og torden er på vej ind over dele af landet.

I Esbjerg er man blevet nødt til at stoppe dagens 1. divisionskamp af samme grund. Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

- Der er tale om rimelig meget nedbør og torden i en bue fra grænsen og op i Vestjylland, siger vagthavende ved DMI Trine Pedersen og tilføjer:

- Ellers er der nedbør henover Fyn og Djursland, men det er noget mere fredeligt, siger hun.

Hun forklarer, at det fortsat vil være dele af Jylland, der i løbet af aftentimerne vil være ramt af regn og torden, og at det først er ud på natten, at det dårlige vejr vil begynde at gå i sig selv igen.

- Man skal tage de sædvanlige forholdsregler, hvis man oplever torden. Man skal nok ikke lige stå og flagre ude på en mark, siger hun afsluttende.