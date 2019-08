DMI med glædelig overraskelse

Sent på eftermiddagen er der chance for, at solen titter frem gennem skydækket, hvilket formentlig er en god nyhed for de tusinder af mennesker, der fejrer Pride lørdag

Selvom dagen starter både vådt og blæsende, så kan de mange personer, der lørdag går Pride-march i København, godt sætte næsen op efter en solstråle.

Sent på eftermiddagen er der nemlig en god chance for, at der kommer huller i de skyer, der fra morgenstunden har dækket det meste af kongeriget.

Opklaring vestfra

Dagen starter dog ud med både blæst og spredte byger, men en opklaring fra vest bevæger sig langsomt over landet.

- Der kommer mere og mere ophold i det, så det ikke kommer til at regne hele tiden. Men der vil stadig være perioder, hvor det drypper.

- I det jyske begynder det allerede fra middagstid at klare op. Så det bliver lysere i vejret vestfra, og opklaringen vil brede sig over Fyn og så altså Sjælland sidst på eftermiddagen, siger vagtchef hos DMI, Thyge Rasmussen.

Temperaturen holder

Temperaturen forventes at holde sig på mellem 17 og 20 grader i løbet af dagen.

- Til at starte med har vi en frisk, måske endda hård vind henover landet, men den kommer også til at lægge sig, efterhånden som vejret vender. Så det går i en mere positiv retning, som dagen skrider frem, siger Thyge Rasmussen.

Og hvem ved? Måske er der med kombinationen af regn og sol henover dagen endda mulighed for, at en regnbue skulle vise sig over hovedstaden i dagens anledning.