DMI med kedeligt sommernyt

DMI's langtids-meteorolog Martin Lindberg kiggede tirsdag i den meteorologiske krystalkugle, og her så han blandt andet på prognoserne for den kommende måned.

Her viste det sig, at særligt den første halvdel af juni ser lovende ud med mulighed for længere perioder med sol, tørt vejr og høje temperaturer.

I samme omgang kiggede han også på den lidt længere bane for at lave DMI's sæsonprognose, som bliver lavet én gang om måneden, og som kigger hele tre måneder frem.

Og her bød prognoserne på knap så godt nyt som den kommende måned, lyder det fra Martin Lindberg.

Han understreger, at sæsonprognosen naturligvis er forbundet med stor usikkerhed, da den kigger så langt frem.

- Jeg har syv-otte prognosemodeller fra hele verden, og de er jo lidt forskellige. Så når man laver en sæsonprognose, kigger man på analogier og statistiske sammenhænge. Vi har en La Niña i år, og det påvirker højtryks- og lavtryksfordelingen hos os, forklarer han.

Køligere med mulighed for regn

Selvom modellerne har lidt forskellige forventninger til sommeren, er de umiddelbart enige om, at juni starter med lunt og stabilt vejr.

- Derefter kommer vi ind i en overgang til mere ustabilt vejr i anden halvdel i juni, siger han.

Han fortæller, at højtrykket vil bevæge sig ud over Atlanterhavet, og i stedet vil et såkaldt lavtryks-trug lægge sig over det nordvestlige Europa i juli.

- Det giver en dominerende vestlig eller nordvestlig strømning. Når der er en nordvestlig strømning, og vi har højtryk syd for Island, så får vi ikke lavtryk og regnvejr ind vestfra, men det er en mere tør og kølig strømning, men når strømningen bliver mere vestlig, får vi mere skyet vejr med korte perioder med regn. Så det bliver et mere blandet vejr med det trykbillede, siger Martin Lindberg.

- Vi kan sagtens få nogle perioder, hvor der bygges højtryks-rygge op over Centraleuropa og Sydskandinavien med mere stabilt og varmere vejr, men jeg tror ikke, der bliver tale om hedebølger eller længere varmebølger, siger han.

Mere ustabil august

Mens juli ikke umiddelbart bliver noget kæmpe vejrmæssigt brag, er der ifølge de foreløbige prognoser heller ingen grund til at tro, at august bliver bedre. Tværtimod.

- August ser desværre ud til at kunne blive mere ustadigt med vestlige og sydvestlige strømninger og deciderede lavtryk, som kommer ind fra vest. Selvfølgelig kan der komme perioder med varm luft op fra kontinentet, men det kan også føre til perioder med regn og kraftige byger, siger Martin Lindberg.

Samlet set forventer han, at temperaturen i juli kan ende lidt - nul til én grad - under det normale, mens det for augusts vedkommende måske bliver en smule længere under det normale. Til gengæld ser det ud til, at juli måske kan ende med lidt mindre regn end normalt, mens det for augusts vedkommende kan ende omkring det normale, om end der lokalt kan være store udsving.

Kan blive varmere mod øst

Han fortæller, at tendensen med de vestlige strømninger også betyder, at det især er Vestjylland, der kan få det noget køligere vejr.

- Det kan sagtens blive bedre i de østlige egne og på Bornholm, fordi de ikke er påvirkede af, at vandet er køligere i Nordsøen. Så der kan også blive en forskel over landet, siger langtidsmeteorologen.

Så havde man set frem til en varm sommer i Danmark som afløser for ferien til udlandet, er der altså ikke meget håb at hente hos DMI.

- Vi skal ikke forvente en kanon sommer, men i stedet må vi glæde os over de kortere perioder med godt vejr, lyder det fra Martin Lindberg.