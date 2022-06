DMI med nedslående melding: Regnfuld søndag

Der er en sjaskvåd søndag i vente for store dele af Danmark

Store dele af Danmark har fået en sjaskvåd start på søndagen.

I løbet af natten til søndag blev de sydlige og østlige dele af landet ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ramt af ganske kraftig regn, der fortsætter til midt på dagen.

Samlet ventes der søndag at falde mellem 25-35 mm regn ledsaget af torden i den sydlige og østlige den af Danmark.

Kan give gener

Den kraftige regn skyldes en frontzone, hvor kølig luft fra nordvest støder sammen med varm luft fra Centraleuropa.

I grænsezonen er der gode betingelser for kraftig regn. Zonen strækker sig fra Djursland til den tyske grænse og fra Lolland til det Nordsjælland omkring Helsingør.

- Det kan give lokale og kortvarige gener, men vi slipper for voldsomme oversvømmelser, siger vagthavende meteorolog hos DMI Mette Zhang til Ekstra Bladet.

Voldsomt vejr

DMI har sendt et varsel ud om voldsomt vejr, hvilket betyder, at man skal være opmærksom på, at 'vejrudviklingen kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter'.

- Der kan være områder, hvor regnen falder kraftigt lokalt. Der skal man være opmærksom på vand på vejbaner og lignende.

Varslet gælder frem til søndag middag, men den kraftige regn slipper dog først sit tag på Sjælland halvvejs gennem eftermiddagen, hvor den rammer Bornholm omkring søndag aften.

Fronten rammer ikke Nordjylland, der dog ikke slipper for enkelte byger omkring og nord for Limfjorden omkring klokken 20 søndag aften.